Adeptos divididos no final

Depois de ter vencido na primeira jornada nas últimas seis edições da 1ª Liga, o FC Porto saiu derrotado de Barcelos, situação que não agradou a adeptos e jogadores, como seria de esperar.

Nesse sentido, foi possível ver alguns jogadores cabisbaixos no final do encontro, enquanto se dirigiam para a bancada na qual se encontravam os adeptos azuis e brancos. As reações daqueles que acompanharam os dragões desde a cidade Invicta foram ambíguas, tendo-se ouvido alguns protestos no meio dos aplausos que procuravam consolar a equipa.

Alguns adeptos mais resistentes acabaram mesmo por prolongar os protestos pela noite, nomeadamente na altura em que o autocarro do FC Porto saiu do Estádio Cidade de Barcelos. Terça-feira, a equipa quererá fazer as pazes.