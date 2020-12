Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Adeptos do FC Porto com tarja para Bernardo Silva: «Jogas por quem tem milhões e foste dispensado por quem os deve» Na sequência do comentário que o jogador do Manchester City fez após o primeiro jogo entre as duas equipas





Adeptos do FC Porto com tarja para Bernardo Silva: «Jogas por quem tem milhões e foste dispensado por quem os deve»