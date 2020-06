Adeptos do FC Porto deixam tarja no Olival: «Menos folclore, menos desculpas, mais Porto»

Os resultados que o FC Porto está a ter nesta retoma do campeonato não estão a satisfazer os adeptos e isso ficou patente este domingo.





No dia em que a equipa orientada por Sérgio Conceição realizou o penúltimo treino com vista ao dérbi com o Boavista, agendado para terça-feira, foi colocada uma tarja perto do Olival, com uma mensagem dirigida a toda a estrutura azul e branca."Menos folclore, menos desculpas, mais Porto", podia ler-se na faixa.Recorde-se que, desde a retoma da Liga, o FC Porto apenas venceu um jogo, tendo empatado um e perdido o outro. Desta forma, os dragões estão em igualdade pontual com o Benfica, quando, antes do reinício, tinham um ponto de vantagem.