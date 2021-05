Adeptos do FC Porto metem 'cunha' a Rodrigo Conceição pela continuidade do pai

Os adeptos portistas que desejam a continuidade de Sérgio Conceição aproveitam todas as oportunidades para o demonstrarem. Isso ficou evidente numa publicação de Rodrigo Conceição, lateral da equipa B e filho do técnico, no Twitter.

“Terminou a minha primeira temporada no FC Porto. Uma época dura, com os adeptos mais distantes, mas onde a união do grupo fez a diferença e onde o orgulho de usar este símbolo sobrepôs-se a tudo. Vemo-nos em breve, portistas”, escreveu o jovem, dando conta de que irá continuar no FC Porto, com quem tem contrato até 2023. Na resposta, vários adeptos incentivaram Rodrigo para a próxima época, outros disseram que o queriam ver na equipa principal, e a maioria pediu-lhe para convencer Sérgio Conceição a continuar no FC Porto. O jovem, de resto, foi punido com dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Benfica B, na derradeira jornada da 2ª Liga.