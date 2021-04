Adeptos do FC Porto organizam cordão humano de protesto contra as arbitragens

A claque Super Dragões está a organizar um cordão humano de protesto pelas arbitragens recentes nos jogos do FC Porto. A iniciativa terá lugar esta sexta-feira, entre a unidade hoteleira onde os portistas costumam estagiar e o Estádio do Dragão.





"Sexta-feira, às 19 horas no hotel. Cordão humano de Espinho até ao Dragão. Contra a roubalheira", pode ler-se no aviso partilhado pela claque portistas na sua conta de Instagram, apelando à presença do maior número possível de adeptos.Já na manhã desta quarta-feira, Fernando Madureira, líder da claque azul e branco, partilhou a capa do Record com destaque para as frases ditas por Sérgio Conceição a Hugo Miguel no final do jogo em Moreira de Cónegos, frisando que "quem diz a verdade não merece castigo".