Adeptos do Flamengo invadem Twitter do FC Porto: «Ganharam 42 milhões de novos fãs!»

Jorge Jesus está de saída do Flamengo para regressar ao Benfica e a mudança está a enfurecer os adeptos do emblema carioca. Depois de atacarem as redes sociais do clube da Luz, muitos fãs do Mengão voltaram-se para o rival FC Porto e invadiram a página de Twitter dos dragões... mas com mensagens de apoio.





A mais recente publicação do FC Porto naquela rede social foi rapidamente invadida por centenas de comentários de adeptos do Flamengo. "Flamenguistas sigam as redes sociais do FC Porto. União FlaPorto", "ganharam 42 milhões de fãs. Parabéns ao maior clube de Portugal" ou "Vai, Porto! Que os próximos anos sejam de muitos títulos" são algumas das mensagens mais impactantes.