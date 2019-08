«Adeptos vão pedir a cabeça de Conceição se FC Porto tiver resultado menos bom na Luz»

Ljubinko Drulovic conheceu bem a realidade de Benfica e FC Porto e, na hora de abordar o clássico de sábado (19 horas, no Estádio da Luz), reconhece que uma vitória no encontro da 3.ª jornada é fundamental para os dragões.





"Temos de ser realistas: só com uma vitória é que o FC Porto pode devolver a confiança aos adeptos. Os adeptos do FC Porto são muito exigentes e estão habituados a ganhar. O jogo também é importante para Sérgio Conceição, pelo menos para recuperar esta confiança que ele perdeu de alguns adeptos. O Sérgio sabe que este jogo é muito importante. Se o FC Porto conseguir um bom resultado, vai ficar tudo bem. Agora, se conseguir um resultado menos bom os adeptos não vão ficar satisfeitos e nesta situações, normalmente, pede-se a cabeça do treinador, porque é o principal responsável. O Sérgio sabe disso e mais do que ninguém quer ganhar e ficar bem", afirmou o antigo jogador à Rádio Renascença que acrescentou que se os azuis e brancos não perderem, "já será positivo" porque impedirá uma maior diferença pontual que iria ser "muito grande num início de campeonato".O ex-extremo sublinhou ainda que o "FC Porto mudou tanto, permitindo a saída de muitos jogadores importantes" e apontou as principais armas de um lado e de outro: Rafa e Pizzi no Benfica e Zé Luís no FC Porto.