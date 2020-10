Adjunto de Conceição traça perfil de Danilo: «É um bom rapaz, mas quando se chateia...»

Danilo pode ter deixado um vazio possivelmente complicado de 'tapar' no imediato no FC Porto, mas a sua saída para o Paris SG acabou também por encher de orgulho a alguns elementos da atual equipa técnica dos dragões. Como o adjunto Siramana Dembélé, que à Téléfoot destacou as qualidades do médio e assumiu-se satisfeito por ver este salto, que no seu entender é uma consequência lógica da evolução do internacional português.





"Tivemos de o deixar sair porque, primeiro de tudo, o FC Porto e Paris SG de momento não estão na mesma categoria. Ele também tinha o desejo de jogar num grande clube como o Paris SG. O segundo aspeto é o facto de o Paris SG precisar de um médio; o Danilo é o tipo de jogador que tem qualidades importantes. Todos falam no aspeto físico, no impacto nos duelos e na capacidade de recuperar a bola. Mas ele não é apenas isso. É também um jogador que sabe jogar futebol muito bem. Tudo depende do que o treinador lhe pedir, mas aqui no Porto tinha grandes responsabilidades, daí ter sido capitão. Ele sabe jogar, seja com o pé direito ou esquerdo. Tem uma qualidade de jogo muito boa", elogiou o adjunto de Conceição, que em seguida traçou um perfil do ponto de vista mental."É um bom rapaz, simpático, mas quando se chateia, quando se passa, torna-se ainda mais forte. Creio que em Paris, tendo em conta as exigências do clube e a sua exigência de ir longe na Champions, o Danilo irá encaixar na equipa que neste momento, com grandes responsabilidades no meio campo. Não me surpreende que tenha sido desejado pelo Paris SG e depois tenha sido contratado. É campeão europeu, um dos mais experientes da Seleção, titular na sua posição. Evoluiu, cresceu e esta chegada ao Paris SG, para aqueles que o conhecem, é a consequência lógica", finalizou.