Administrador Fernando Gomes testou positivo à Covid-19

Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto com o pelouro financeiro, testou positivo à Covid-19. De acordo com as informações recolhidas por Record, a infeção foi detetada já há alguns dias e Fernando Gomes está próximo de terminar o período protocolar de isolamento domiciliário.





O gestor encontra-se assintomático, não enfrentando especiais problemas de saúde devido à Covid-19.