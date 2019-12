Afinal o Feyenoord vai contar com os seus adeptos no jogo com o FC Porto no Dragão

NIEUWS



Uitkomst beroep bekend: Feyenoord-supporters zijn toch welkom bij de uitwedstrijd vs. FC Porto! #fcpfey #UEL — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 9, 2019

O Feyenoord anunciou esta segunda-feira que os seus adeptos vão poder apoiar a equipa no jogo com o FC Porto para a Liga Europa, marcado para a próxima quinta-feira no Estádio do Dragão.O clube holandês tinha sido castigado pela UEFA mas apresentou recurso e a pena foi suspensa durante um ano. A sanção de proibir a deslocação dos adeptos do Feyenoord a Portugal foi imposta pela UEFA em Novembro e teve origem nos estragos causados pelos fãs holandeses na visita ao Young Boys, na Suíça.Além dos desacatos, o clube quebrou também os regulamentos pelo "disparo massivo de fogos de artifício". Foi punido com proibição de venda de bilhetes para o jogo com o FC Porto, punição que foi agora suspensa. Já a multa de 55 mil euros, essa, mantém-se inalterada.O Feyenoord desloca-se ao estádio do Dragão já na próxima quinta-feira, na última jornada da Liga Europa. Todas as quatro equipas do Grupo G, incluindo o FC Porto, ainda têm hipóteses de seguir para os 16 avos de final da competição.