AG do FC Porto adiada por "parecer desfavorável" das autoridades de saúde

A Assembleia Geral (AG) do FC Porto, agendada para 30 de novembro, foi adiada, sem data marcada, devido a um "parecer desfavorável" das autoridades sanitárias, em consequência da evolução da pandemia de covid-19, informa esta sexta-feira o clube.

Em edital publicado no 'Jornal de Notícias', o FC Porto informa que recebeu um "parecer desfavorável" da Unidade de Saúde Pública em relação à realização da reunião magna, destinada à votação e apreciação do relatório e contas do período compreendido entre 01 de julho de 2019 e 30 de junho de 2020.

Depois de se reunir, a Mesa da Assembleia Geral do FC Porto decidiu adiar a AG, "aguardando pela evolução da situação epidemiológica em Portugal, designadamente na região Norte, por forma a que estejam reunidas as condições de segurança para a sua realização".