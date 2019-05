Agente de Casillas admite: «Se tivesse acontecido em casa as consequências teriam sido imprevisíveis»

O empresário Carlo Cutropía admitiu esta quarta-feira, em declarações ao programa de rádio El Partidazo de COPE, que Iker Casillas teve sorte em ter sofrido o enfarte do miocárdio durante o treino do FC Porto , explicando que se esta situação tivesse sucedido quando estava em casa poderia ter tido um desfecho bem diferente."A meio do treino o Iker começou a sentir-se mal. Começou a doer-lhe o peito, a boca e os braços. Não tinha noção de que estava a ter um enfarte. Só lhe disseram depois. Durante a tarde de ontem era o Iker que conhecemos, a fazer piadas, feliz... Nunca tinha tido nenhum sintoma e não ficará com sequelas", começou por dizer o agente do guardião"O Iker teve toda a sorte do Mundo de que isto tenha acontecido no treino, com os médicos do FC Porto presentes. Se tivesse acontecido em casa as consequências teriam sido imprevisíveis. Isto é mais importante do que ganhar um Mundial. É a maior vitória da sua vida. Hoje o Iker fez a defesa da sua vida, a mais importante defesa da sua vida", concluiu.