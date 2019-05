Agente de Gian Marco Ferrari confirma interesse do FC Porto

O agente de Gian Marco Ferrari, central do Sassuolo, confirmou o interesse do FC Porto na contratação do jogador. Giovanni Bia falou ao site 'Europa Calcio' e admitiu que há vários interessados no defesa."É um jogador seguido com muita atenção. Sevilha, FC Porto, Valencia e alguns ingleses como o Watford, são tantos os clubes que me estão a ligar por informações sobre o Gian Marco", referiu o empresário, que já antes tinha sido questionado precisamente sobre os rumores do interesse do Sevilha."Não é só o Sevilha. São muitos clubes desde o último verão. Está entre os quatro ou cinco melhores centrais italianos. Roma e Inter aproximaram-se em janeiro. As coisas não se concretizaram, mas Ferrari continua nos planos de vários emblemas", explicou.Gian Marco Ferrari, de 27 anos, cumpre a primeira temporada com a camisola do Sassuolo. Embora já pertencesse aoc clube nas duas épocas anteriores, esteve cedido ao Crotone e à Sampdoria. Esta época soma 29 jogos e quatro golos.