Agente de Marega revela: «Não chegámos a acordo com o FC Porto para a renovação»

Citado esta sexta-feira pela imprensa da Turquia, o empresário de Moussa Marega praticamente colocou um ponto final nas hipóteses do avançado prolongar a ligação ao FC Porto.





"Não conseguimos chegar a um acordo relativo à extensão do contrato do Marega, durante as nossas conversações com o FC Porto", afirmou Aziz Ben Aissa.Ainda de acordo com a imprensa turca, o Fenerbahçe é um clube bem colocado para receber o maliano na próxima temporada, depois de terminar o contrato que o liga ao FC Porto.Recorde-se que Marega foi o autor do golo com que os dragões derrotaram ontem o V. Guimarães e que permitiu a aproximação ao líder Sporting.