Agente oferece Marega à Roma

Ainda sem acordo para renovar com o FC Porto, Marega terá sido oferecido à Roma pelo seu agente nos últimos dias, segundo escreveu ontem Nicolò Schira, jornalista italiano especializado em mercado.





Com o maliano em final de contrato e com o passe na mão, há ainda a registar o interesse antigo por parte dos turcos do Fenerbahçe, que há muito seguem o avançado e estão interessados em garanti-lo a custo zero no próximo verão.