Água quente e sal para o relvado descongelar: início do Famalicão-FC Porto teve de ser atrasado

Quando Rui Costa apitou para o início do jogo em Famalicão, os termómetros marcavam os 2 graus no Municipal 22 de Junho. E quando apitou para o final, a temperatura estava a... zeros. Dados esclarecedores daquilo que foi uma noite muito gélida e que em nada facilitou a vida de quem se apresentou em Famalicão para trabalhar.

Ora, os primeiros a serem prejudicados foram os jogadores, visto que o relvado começou a ganhar gelo ainda antes do início da partida, obrigando mesmo à intervenção de alguns funcionários famalicenses. Primeiro com uns utensílios que furam a relva e, mais tarde, com baldes de água quente. Isto na zona da área que na 1ª parte foi de Marchesín. A situação levou ao atraso do pontapé de saída em cerca de cinco minutos e terá sido alertada por elementos do FC Porto.

Durante o intervalo, com a temperatura já mais baixa, o sal foi a solução para evitar o congelamento da relva. Terá funcionado, mas não a 100 por cento, visto que alguns jogadores não se livraram das habituais escorregadelas. Que o diga Vaná no lance do 3-1...