Águeda aquece os motores no sábado

Aos cinco duelos de pré-temporada já conhecidos, há agora um novo teste a acrescentar, pese embora este vá decorrer à porta fechada. À semelhança do que foi habitual nos últimos anos, o primeiro jogo-treino da pré-temporada vai decorrer no secretismo do Olival e, no caso, com o Águeda como emblema convidado.

A disponibilidade do 4º classificado da última edição da Série B do Campeonato de Portugal foi noticiada pela imprensa local e dará aos seus jogadores a oportunidade de enfrentar adversários que, em pouco mais de um mês, estarão a lutar pela entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. O encontro vai decorrer no sábado, com o início agendado para as 10h30.

Depois de ‘aquecer’ os motores contra o clube da AF Aveiro, o FC Porto mede forças, dia 10, com o Varzim, novamente no Olival; a 16 deste mês, o nível de exigência sobe vertiginosamente contra o Fulham; segue-se um duelo com o Betis, dia 19; depois há jogo com o Portimonense ou o Getafe, dia 21; e a apresentação está agendada para dia 27, com o Monaco.