Aí está o FC Porto 2020/21: siga o arranque dos trabalhos em direto

9h27 - Marega e Aboubakar entraram agora nas instalações do Olival.





Estes são os jogadores do FC Porto dados como transferíveis



Estes são os jogadores do FC Porto dados como transferíveis

9h22 - O capitão Danilo, Alex Telles e Soares chegaram, assim como Luís Gonçalves, diretor geral.9h16 - Marchesín e Otávio chegaram nos últimos minutos.9h11 - Aí está outro dos reforços: Cláudio Ramos. Vítor Ferreira, Fábio Silva e João Mário, três dos jovens da formação, chegaram igualmente nos últimos minutos.8h53 - Manafá veio à boleia de Jesús Corona.8h50 - Chegam agora Pepe e Sérgio Oliveira.8h48 - Carraça, um dos reforços do FC Porto, também está no Olival.8h47 - Vítor Bruno, um dos treinadores-adjuntos, também já está no Olival.8h37 - Tomás Esteves chega no carro... da mãe. Recorde-se que o lateral só recentemente cumpriu os 18 anos.8h29 - Iván Marcano é o primeiro jogador a chegar, ele que continua lesionado e a fazer tratamento.8h21 - Entrou uma carrinha da Unilabs, para os testes à Covid-198h15 - Sérgio Conceição entrou agora no centro de estágio do FC Porto.7h57 - Siramana Dembélé, adjunto de Sérgio Conceição, é o primeiro a chegar.Salvo alguma surpresa de última hora, o FC Porto vai iniciar a nova época com todos os jogadores que há menos de um mês estavam a festejar a dobradinha. Sem qualquer saída a registar, as entradas, até ver, ficam-se por Cláudio Ramos, Carraça e Diogo Queirós. Três reforços para o sector mais recuado que se apresentam esta manhã no Olival, sem que nenhum deles chegue com estatuto de titular, pelo menos por agora. Saidy Janko e Fernando Andrade, que estiveram emprestados, também são esperados.