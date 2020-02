Ainda o clássico: Pepe e Marega com processos disciplinares

Os portistas Pepe e Marega estão sob alçada disciplinar devido a lances ocorridos no clássico com o Benfica, no Dragão.

As águias acusam os dois jogadores de agressões a Taarabt, em lances distintos, tendo solicitado abertura de autos por flagrante delito à Comissão de Instrutores, o que poderia levar a castigos em processo sumário. No entanto, este órgão considerou que as imagens de TV não eram claras e decidiu não avançar.

O Conselho de Disciplina (CD) optou por mandar instaurar processos disciplinares a ambos, até de forma a esclarecer se há ou não motivo para castigos. A instrução deverá agora ouvir os árbitros do clássico - VAR incluído - e a opinião deles será decisiva.