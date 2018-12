Ajuda e um pedido em ação solidária portista

Diogo Leite e Vaná foram os jogadores que, em nome do FC Porto, entregaram ontem a primeira de cinco remessas dos bens alimentares angariados na recente receção ao Sp. Braga, na 10ª jornada da Liga NOS. A ação solidária, realizada no âmbito da campanha ‘Fome Zero’, beneficiou a Obra de Nossa Senhora das Candeias, uma instituição que ajuda crianças desfavorecidas e parceira da Dragon Force. Os futebolistas deixaram os bens alimentícios e, em troca, regressaram com incentivos para ‘distribuir’ pelo plantel no Olival.

"É muito gratificante poder representar o FC Porto numa causa tão bonita. Estes minutos para estas crianças significam muito, porque é estar perto de quem está no relvado. A pureza da criança é algo mágico. À saída um ainda me disse: ‘Boa sorte para sexta-feira, vamos ser campeões’", disse o guardião, em declarações ao site do clube. Para Diogo Leite, ficou a sensação de ter também recebido algo neste "dia especial": "Sentimos que viemos dar um pouco de carinho a estas crianças e elas transmitiram-nos também todo o carinho que lhes demos."

De notar que, só na receção ao Sp. Braga, o FC Porto recolheu mais de 3 toneladas de bens alimentares, mas o número pode continuar a crescer. Os responsáveis do clube decidiram manter as caixas de recolha nas portas do Estádio do Dragão, pelo que, amanhã, quem o desejar pode continuar a contribuir.