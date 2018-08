Alcácer sem sal no radar portista

Paco Alcácer sabe que não entra nos planos de Ernesto Valverde e pretende deixar o Barcelona. O seu nome foi associado a vários clubes, nomeadamente o Borussia Dortmund através do ‘L’Équipe’, mas ontem o ‘Mundo Deportivo’ também colocou o FC Porto como tendo o avançado na agenda.

Ao que o nosso jornal apurou, o nome de Alcácer não está entre as prioridades da SAD para o fecho do mercado, a menos que algo mude. O espanhol, de resto, e ainda segundo a mesma fonte, está predisposto a ser cedido ao Betis. Tendo apenas 24 anos e contrato com os blaugrana até 2021, a continuidade na liga espanhola agrada-lhe no sentido de retomar a veia goleadora que já demonstrou no Valencia.

Quanto ao FC Porto, está a gerir as várias possibilidades no sentido de identificar os alvos que ainda são possíveis de concretizar até ao final do mês. No que toca a pontas-de-lança, os dragões já estiveram na corrida pelos italianos Favilli e Zaza, mas em nenhum dos casos o fumo branco se concretizou.