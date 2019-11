Alerta para a Seleção: Pepe sai lesionado antes da dupla jornada decisiva

Pepe saiu lesionado logo no arranque da 2.ª parte do Glasgow Rangers-FC Porto. O central saiu com queixas, aparentemente ao nível muscular, dando lugar a Luiz Díaz.





Além de não poder dar o seu contributo aos dragões no resto da partida, a mazela de Pepe lança ainda um alerta para a Seleção Nacional. O defesa foi convocado hoje por Fernando Santos para a dupla jornada da próxima semana, decisiva para o apuramento para o Euro'2020.