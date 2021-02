Alex Sandro e o reencontro com o FC Porto: os tempos no Dragão e os elogios a Corona

Alex Sandro foi dono e senhor do lado esquerdo da defesa do FC Porto durante quatro temporadas e é, por isso, um nome que faz parte da memória coletiva recente do universo azul e branco. Por essa razão, muitas das atenções do jogo desta quarta-feira, entre dragões e a Juventus, estarão centradas no lateral-esquerdo brasileiro - assim como em Danilo, lateral-direito que também passou pelo Dragão.





Ora, em entrevista à UEFA, Alex Sandro fez uma espécie de antevisão ao jogo com o FC Porto, falando das dificuldades que espera encontrar no Dragão."É isso mesmo. Uma partida no Dragão significa que a vitória está mais perto. Não se pense que por estarem a enfrentar um grande clube se vão contentar com um empate. Não é assim. Quando se está a jogar pelo Dragão, há apenas um objectivo: a vitória", começou por dizer o lateral-esquerdo, que recordou que já jogou em casa dos azuis e brancos uma vez após a sua saída."Já passei por isso uma vez, porque já joguei contra o Porto, mas acho que o Danilo ainda não. Desta vez, os adeptos não podem ir ao jogo. Tive a sorte de jogar no Dragão com os adeptos presentes e tive uma grande recepção: fiquei muito feliz com isso. É sempre bom ver isso acontecer porque temos ainda uma grande ligação, não só com o clube, mas também com a cidade, com tudo. Cada vez que vamos ao Porto sentimo-nos em casa e temos ainda muitos amigos no clube, tanto na equipa médica como no resto das pessoas que lá trabalham. Temos muitos amigos e é sempre bom vê-los", referiu.Pela frente, Alex Sandro terá Jésus Corona, um dos elementos em maior destaque do lado do FC Porto a quem deixou rasgados elogios."Sim, ele é um jogador de classe mundial. Mas, como disse o Danilo, é uma tradição no Porto. Quando estivemos lá, esperávamos ansiosamente por estes momentos, especialmente na [UEFA] Champions League, contra grandes clubes. O Porto costuma ter um óptimo desempenho em casa contra grandes clubes. A Juventus também conhece o Porto e tenho a certeza de que não será fácil, mas estamos prontos para fazer um grande jogo", concluiu.