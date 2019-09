Alex Sandro lembra dureza no FC Porto: «Estava sempre a dizer que o treino era muito pesado»

Em entrevista ao canal de Youtube de Raiam Santos, numa entrevista na qual confessou que se sente um pouco mal ao gastar 400 euros numa noite , Alex Sandro lembrou a sua passagem pelo FC Porto, nomeadamente os primeiros tempos. Aí, recorda, passou por momentos complicados devido à dificuldade e intensidade dos treinos. Da passagem pelo Dragão fica também uma referência para a vida, o argentino Lucho González."O treino na Juventus é muito duro fisicalmente. Sempre foram bastante duros em todas as equipas, mas aqui ainda é mais. Lembro-me dos meus primeiros dois meses no FC Porto: as minhas pernas estavam sempre cansadas. Estava sempre a dizer aos treinadores que o treino era muito pesado para mim e eles só me diziam para me habituar. Passei por dificuldades todos os dias, mas acabei mesmo por me habituar. E o mesmo sucede agora aqui quando um jogador novo chega. Queixam-se que treinam demasiado, mas depois o corpo habitua-se e no final acabas por ficar mais forte", assumiu o lateral, que na mesma entrevista destacou o papel de El Comandante."Um dos melhores colegas de equipa que tive foi o Lucho González no FC Porto, pelo que era enquanto pessoa, mas também pela sua dedicação. Foi um dos meus maiores exemplos. Sempre lhe tive um grande respeito e ele foi um dos que mais me inspirou. Era mesmo o dono do balneário... Eu era jovem e rapidamente percebi que tinha de tentar ser como ele", assumiu.Alex Sandro lembrou ainda as mudanças de personalidade que teve quando trocou o Santos pelo FC Porto. "Quando fui do Santos para o FC Porto amadureci imenso. Quando sais de casa, algo que fiz aos 15 anos, começas a ter de pensar pela tua cabeça, mas quando ainda estás no Brasil podes sempre procurar apoio familiar. Mas noutro país estás sozinho. Claro que tinha apoio do clube, mas no final de contas és só tu", finalizou.