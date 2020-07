Alex Telles: «A nossa família merece o que está a acontecer»

Autor do terceiro golo na goleada do FC Porto por 5-0 diante do Belenenses SAD, Alex Telles enalteceu a importância do triunfo alcançado esta noite, considerando que apesar do resultado amplo o jogo não foi fácil.





"Não há jogos fáceis hoje em dia e na reta final os jogos ficam mais difíceis, o Belenenses veio muito forte, mas ajeitámos muita coisa no balneário. A nossa família merece o que está a acontecer, faltam quatro finais e esses serão os pontos mais importantes. Fomos sempre à busca de mais e isso é o espírito que temos de ter até ao fim", começou por apontar, à SportTV"Não há jogos fáceis, há dias que tecnicamente estamos melhores ou que temos que ir na raça, intuição, ir até ao fim, no sacrifício. Ganhámos com tranquilidade, pois fomos eficazes. Há que somar os três pontos em cada jogo até ao fim e o importante são os três que se seguem."É o que eu falo, temos de colocar a equipa em 1º lugar, estou aqui sou mais um para ajudar, fiz o meu golo, o Fábio Vieira não só ele como outros miúdos, estão trabalhando de forma incrível. Eu falei para estar confiante para bater, disse ‘podes bater’. Fiquei feliz, todos trabalharam bem, a equipa está sempre em primeiro lugar e importante foi a vitória. A confiança sempre esteve em alta, mesmo quando estivemos 7 pontos atrás nunca desistimos. Temos 4 finais, a mais importante é a próxima, em Tondela, onde queremos os três pontos."