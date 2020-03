Alex Telles apontado ao Barcelona

Alex Telles é um dos ativos mais valiosos do atual plantel do FC Porto e, por essa razão, um dos que mais mercado tem.





E de Espanha parece perfilar-se mais um candidato para contratar o lateral-esquerdo brasileiro que está nos dragões deste a temporada 2016/17: o Barcelona.De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o emblema culé está disposto a abrir os cordões à bolsa por aquele que é tido como o principal objetivo para reforçar a ala esquerda da defesa. Esse setor é um de quatro tidos como prioritários e o nome de Alex Telles é mesmo o que mais agrada para preencher a vaga.Segundo a mesma fonte, o Barcelona já terá feito contactos preliminares com quem está à volta do jogador para perceber as condições em que o negócio se poderia fazer. No entanto, o emblema blaugrana não está sozinho, visto que, refere o mesmo jornal, o Chelsea também está na perseguição.Um dado relevante sublinhado por aquela publicação é que Alex Telles termina contrato na próxima época, algo que, segundo o 'Sport', será um trunfo extra para o Barcelona e uma dado forte em desfavor dos dragões.