Alex Telles aprovado por Taffarel

Cláudio Taffarel, considerado por muitos o melhor guarda-redes brasileiro de sempre, e que nesta altura desempenha a função de treinador de guardiões do Galatasaray e da seleção brasileira, falou à Sport TV por ocasião do seu 54º aniversário e um dos temas abordados foi Alex Telles, jogador que conhece muito bem.

O antigo guarda-redes regista com agrado a evolução do lateral-esquerdo desde que assinou pelo FC Porto e vê-o preparado para outros desafios na carreira. "Sempre disse que achava que ele precisava de melhorar muito na fase defensiva, o que é fundamental para um lateral. Tem de saber marcar e não apenas cruzar bem, e ele tem crescido muito nesse capítulo. Não tenho dúvidas de que já está pronto para qualquer desafio. Tenho falado com ele e está muito feliz no FC Porto. Toda a gente que vai para Portugal fica contente, por isso acho que ele não tem motivos para sair", referiu Taffarel, destacando a forma gradual como o seu compatriota foi evoluindo no Dragão.

"O Alex Telles é muito bom jogador, está a crescer todas as épocas. A ida para o FC Porto foi fundamental para o crescimento dele. Saiu muito jovem do Brasil, foi para Istambul e depois para o Inter de Milão, ainda um pouco imaturo. Mas é muito sério, gosta de trabalhar, tem uma técnica muito apurada, e bate muito bem as bolas paradas", reforçou o adjunto de Tite na seleção brasileira, que viu também uma evolução em termos mentais do seu compatriota que conta apenas com uma presença na equipa canarinha.