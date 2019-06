Alex Telles assume que enfarte Casillas o marcou

Iker Casillas é um nome incontornável do futebol mundial, pelo que não é de estranhar que, mesmo em entrevista no Brasil, Alex Telles seja questionado sobre a convivência com o espanhol e, olhando ao passado recente, também acerca do enfarte que este sofreu na reta final da temporada.

Assumindo que este foi um episódio que chocou todo o universo azul e branco, incluindo o grupo de trabalho, o lateral-esquerdo confidenciou, ainda assim, que o susto acabou por servir para unir o plantel, o clube e os adeptos em torno de um objetivo comum: o de prestar solidariedade a San Iker e à sua família.

"O que aconteceu com o Casillas foi um baque para todos nós. Aconteceu depois de um jogo em que empatámos e numa semana que já estava conturbada. Foi como uma bomba para nós. Mas o grupo uniu-se, prestámos solidariedade junto dele e da família, o clube foi impecável e os adeptos foram excecionais, fazendo-lhe uma homenagem. Tudo isso demonstra o caráter do clube e o sentimento de família que existe. Acabámos por reverter esse momento facilmente e transformá-lo numa motivação. Foi marcante para todos", admitiu.