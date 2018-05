Continuar a ler

"Sabemos que somos o clube a abater. Os rivais vão querer ganhar, mas nós temos uma equipa forte e também nos vamos preparar de forma diferente. Vamos voltar como o aço para conquistar mais uma vez o título", adiantou Alex Telles.Em termos individuais, Alex Telles revelou que esta foi a "melhor época" da sua carreira, mas isso não significa que seja sua intenção deixar o FC Porto para jogar num campeonato mais mediático. O defesa reafirmou que até veria com bons olhos ficar para sempre no Dragão."Sinto mesmo isso, não menti, a minha família e eu amamos a cidade. Gosto muito do clube e sinto-me bem. Pela época que fizemos, todos juntos, com certeza que ficaria", referiu com convicção, não pensando numa eventual transferência: "O meu pensamento está no FC Porto e o mais importante é que estou muito feliz aqui."De partida para férias, Alex Telles colocou definitivamente uma pedra sobre a polémica do cachecol na festa do título, a visar o Benfica: "Tenho a consciência e o coração tranquilos. Jamais faria algo contra outro clube, porque tenho lá colegas de profissão. O pedido de desculpas já foi feito e quero que seja um episódio passado. A imagem fica ali, mas quem me conhece sabe a minha essência e que jamais faria uma coisa dessas."