Alex Telles com queixas

Alex Telles aguentou a partida até ao apito final de Luís Godinho, mas o certo é que, já na reta decisiva da partida, deu mostras de não estar a cem por cento naquela fase. O lateral-esquerdo ficou caído após uma dividida na área azul e branca, com queixas aparentes nos adutores, mas acabou por não sair, vendo o técnico Sérgio Conceição gastar a derradeira alteração na entrada de Diogo Leite para a saída de Otávio.

Nesse momento, Marcano alertou o treinador do FC Porto para a situação mais frágil de Alex Telles, mas sem efeito, até porque a substituição já estava realizada e nada mais havia a fazer. No final, o lateral deitou-se no relvado, em dificuldades.