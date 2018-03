Alex Telles deu mais um passo rumo à recuperação total da entorse sofrida na segunda parte do jogo com o Estoril, a meio de fevereiro.

O brasileiro, de 25 anos, que se mantém ainda em tratamento, começou ontem a trabalhar no ginásio do Olival, o que dá conta da evolução positiva registada na sua condição física. O lateral-esquerdo está a contas com uma entorse de grau 1 no joelho esquerdo.

