Alex Telles: «Conquistámos o recorde de que todos falavam»

Alex Telles ficou satisfeito com a vitória (3-2) do FC Porto no terreno do Galatasaray e com o percurso dos dragões - cinco vitórias e um empate - na Liga dos Campeões, que igualou o registo da temporada 1996/97: na altura, sob o comando de António Oliveira, os dragões terminaram a fase de grupos com 16 pontos, uma performance inédita de um clube português na liga milionária... algo que o defesa brasileiro não quis deixar passar em claro."Acho que a questão do registo pessoal vem depois do coletivo. Jogámos com intensidade porque é essa a forma agressiva com que treinamos. Fico feliz por ter ajudado o FC Porto a sair daqui com uma vitória difícil que nos permite concretizar o que foi idealizado. Antes do jogo disse que o trabalho tinha sido bem feito e que isso ia ter reflexos na partida. Conquistámos o recorde que todos falavam e saímos relaxados e tranquilos. Quando cheguei ao FC Porto disse que o meu objetivo era deixar um legado", afirmou o defesa brasileiro, demonstrando não se esquecer dos tempos em que envergou a camisola do Galatasaray. "Tenho muitos amigos aqui e sigo sempre o Galatasaray, porque é um clube que ficou no meu coração, pelo que também fiquei muito feliz com a receção que todos me proporcionaram", enalteceu.