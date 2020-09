Alex Telles: «Despedida? Estou focado no FC Porto. No resto tenho pessoas a trabalhar para mim»

Alex Telles foi a figura da vitória do FC Porto sobre o Sp. Braga por 3-1. O lateral bisou no encontro e ainda assistiu Sérgio Oliveira.





"Não só eu mas toda a equipa fez um grande trabalho, sabíamos que o Sp. Braga vinha aqui para disputar o jogo, não fomos felizes com eles no ano passado mas o espírito da equipa continua cá, quem chegou também entrou bem. Demos o nosso máximo e estamos de parabéns. Estou muito feliz com a minha exibição, sou exigente comigo mesmo e gosto de poder ajudar o FC Porto com golos ou assistências", afirmou, à Sport TV.O lateral abordou depois as notícias que dão conta da sua iminente saída do FC Porto."Despedida? Este prémio [de homem do jogo] é a resposta, foco-me muito no meu trabalho. As pessoas podem acreditar no que quiserem, o mister e os meus colegas sabem que estou com o clube. Estou focado no meu trabalho, em relação a outros temas tenho pessoas a trabalhar para mim", concluiu.