Alex Telles distribuiu cabazes pelos mais necessitados

O futebolista do FC Porto Alex Telles esteve esta quinta-feira numa ação de solidariedade na Legião da Boa Vontade, no Porto, onde distribuiu cabazes pelos mais necessitados e garantiu que o seu desejo "são os bons resultados da equipa".O atleta salientou ainda a importância de "figuras públicas" participarem neste tipo de ações e em como pretende ser um exemplo para todos. "Não somos só exemplo como atletas, devemos sê-lo também como pessoas. A vida mostra-nos o quão difícil é o quotidiano, quanto tristeza existe. O desporto tem o lado bom por poder ajudar. Quem não me conhece não sabe, mas desde o Brasil que faço este tipo de solidariedade, já vem de família. Aqui é onde me sinto mais à vontade depois do futebol", disse o jogador antes de entregar os cabazes.Alex Telles reforçou ainda que "no campeonato da solidariedade a disputa é sadia, todos estão lado a lado e estender a mão ao próximo".Ainda imbuído no espírito de natal, foi questionado a Alex Telles se o seu desejo de criança se realizou, uma questão que o jogador não hesitou em responder: "Sim, de ser uma boa pessoa, um ser humano que pensa no próximo. Profissionalmente, também queria ser jogador e chegar a um grande nível e a um grande clube. Não posso reclamar de nada. Estou muito feliz."