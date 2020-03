Alex Telles e a liderança recuperada: «Acreditámos todos os dias que era possível»

O campeonato português parou numa altura em que o FC Porto tinha ultrapassado o Benfica na tabela, isto depois de ter estado com sete pontos de desvantagem para as águias. Esta recuperação também foi tema na entrevista que Alex Telles deu, num direto no Instagram, ao site brasileiro 'Esporte Interativo', com o lateral a frisar o empenho que o grupo portista teve sempre, mesmo quando a distância para o topo parecia irrecuperável.





"Conseguimos recuperar sete pontos, com muito trabalho, muita dedicação e sacrifício de todos. Desde o staff, ao mister, todos trabalhámos e acreditámos todos os dias que era possível. Agora veio esta pausa forçada e temos de esperar para finalizar o que começámos", frisou Alex Telles, que está a viver a temporada mais goleadora da carreira, com 10 golos marcados pelos azuis e brancos."Vinha a fazer uma temporada muito boa a nível pessoa. Na minha posição, é importante defender bem, mas quando conseguimos chegar na frente qualidade claro que fico feliz por poder ajudar a equipa com golos e assistências. São números que me deixam muito feliz, é claramente a minha época mais goleadora, não era jogador de fazer muitos golos. Mas ao chegar mais à frente com qualidade tenho essa possibilidade. Fico feliz. Temos de guardar na cabeça esses bons momentos para não perdermos a confiança e o nosso desempenho, para quando voltarmos continuarmos com a mesma força e a mesma garra", anotou o lateral.