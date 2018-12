Alex Telles: «É a recompensa de um trabalho magnífico de todos»

Para lá de ter carimbado o acesso à 'final four' da Allianz Cup, onde nas meias-finais terá pela frente o Benfica, o FC Porto alcançou uma inédita 16.ª vitória consecutiva, um feito que Alex Telles realça, ainda que opte por atribuir maior importância ao triunfo sobre o Belenenses (2-1) e apuramento propriamente dito."Muito feliz pela qualificação. Coincidentemente, esta partida tinha muitos objetivos e muitas coisas a conquistar. A primeira, passar à final four, que era o mais importante. E, claro, entrar para a história do clube com 16 vitórias consecutivas. Não há muito a dizer. É a recompensa de um trabalho magnífico de todos. Há que enaltecer o trabalho de todos. Desde fisioterapeutas, médicos e todos aqueles que trabalham diariamente connosco. Agora, como falámos ali, temos de virar as atenções para o dia 3, que será um jogo muito difícil nas Aves, e comemorar por hoje, que também foi um encontro muito difícil."Para o dia 22, teremos tempo para falar disso. Será mais um clássico, mais um jogo difícil, mas teremos tempo para falar. É como disse, o nosso foco está no dia 3. Para cada jogo, queremos conquistar os respetivos objetivos.O que tivemos na época passada. Muito êxito e títulos. Vamos em busca disso. Que 2019 seja maravilhoso para todos nós.