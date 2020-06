Alex Telles e Manafá são baixas para o encontro diante do Aves

Apesar do triunfo, o FC Porto retirou dois aspetos negativos do jogo de ontem. Num primeiro instante, ainda na primeira parte, Wilson Manafá foi admoestado com o cartão amarelo, o quinto do ex-Portimonense no campeonato, e ficou assim impossibilitado de dar o seu contributo na partida com o Aves, agendada para a próxima terça-feira. Para além disso, Alex Telles viu um cartão vermelho na reta final do encontro e é também baixa para o próximo jogo dos dragões no campeonato.

Do lado do Marítimo, Bebeto também viu o quinto cartão amarelo e vai falhar a próxima jornada.