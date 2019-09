Alex Telles e Marcano em trabalho específico num treino com muitas baixas

O FC Porto voltou estasexta-feira a treinar com vários condicionalismos na equipa, com Marega, Sérgio Oliveira e Pepe ainda no boletim clínico, e Alex Telles e Marcano em trabalho específico.O central Pepe, que foi dispensado da seleção portuguesa devido a uma contusão na coxa, fez tratamento, enquanto Sérgio Oliveira fez tratamento e ginásio, e o avançado maliano Marega, a recuperar de uma entorse, cumpriu treino condicionado.O treinador Sérgio Conceição teve ainda Alex Telles e Marcano "em trabalho específico", enquanto os restantes jogadores disponíveis integraram os primeiros 45 minutos do treino da equipa B dos dragões.Em semana de seleções, os vice-campeões têm muitas baixas, com Danilo (Portugal), Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró e Tomás Esteves (Portugal sub-21), Fábio Silva (Portugal sub-19), Marchesín (Argentina), Nakajima (Japão), Corona (México), Luis Díaz e Uribe (Colômbia) de fora.Na sessão desta sexta-feira, o técnico portista integrou os guarda-redes Tiago Gonçalves (Sub-17) e Ricardo Silva (FC Porto B) na equipa principal.O FC Porto, que prepara a visita ao Portimonense, em 15 de setembro, da quinta jornada da Liga NOS, volta a treinar no sábado, às 10:00, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.