Alex Telles e Marega de mira afinada

Mais um ensaio positivo do FC Porto nesta pré-temporada, ao ter derrotado o Farense por 2-0 na tarde de ontem, num teste que teve apenas 75 minutos de duração e que ficou decidido com golos de Alex Telles (48’) e Moussa Marega (75’), duas caras bem conhecidas do universo portista.

O lateral brasileiro e o avançado maliano mostram estar de mira afinada, eles que foram dois dos melhores marcadores da equipa portista ao longo da última temporada – Alex Telles apontou 13 golos e Marega somou 15 – e que tentarão voltar a ter um papel determinante na nova campanha.

Sérgio Conceição fez alinhar três dos reforços já confirmados na equipa titular, concretamente os laterais Carraça e Zaidu e ainda Mehdi Taremi, que teve a companhia de Tiquinho Soares na frente de ataque. Já Evanilson ainda não foi utilizado, até porque fez o primeiro treino com os novos companheiros apenas há dois dias.

Mbemba já foi lançado durante o encontro, ele que falhou o teste com o Tondela devido a gestão de esforço. Pepe e Danilo Pereira foram igualmente aposta do treinador, dupla que também não tinha defrontado os beirões na passada quarta-feira.

Ausências

Por outro lado, de fora das opções do técnico ficaram Diogo Leite, Tomás Esteves, Sérgio Oliveira, Aboubakar e Zé Luís, ao que tudo indica por opção de Conceição. No boletim clínico continuam Mbaye e Marcano, enquanto Cláudio Ramos e Nakajima fizeram trabalho de ginásio e, no caso do japonês, treino condicionado.