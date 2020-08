Alex Telles e os efeitos da festa: «Foi uma semana difícil, sentimos a pressão»

A festa de aniversário de Cindy Alvarez García, mulher de Uribe, que resultou no castigo do colombiano, de Marchesín, de Luis Díaz e de Saravia, foi um dos momentos mais conturbados da época do FC Porto. Em vésperas da visita ao Estádio do Bessa, os quatro jogadores foram afastados, um episódio que Alex Telles assume que tornou a semana mais difícil.





"Foi um jogo atípico, numa semana difícil. Sentimos muito a pressão desse jogo. Por se tratar de um dérbi sabíamos que ia ser difícil. Golo a abrir ajudou e fiquei feliz, foi um golo especial", referiu, no documentário realizado sobre a conquista do título.