Alex Telles e os golos: «É ler o jogo melhor e estar bem posicionado»

Com oito golos apontados, Alex Telles é o melhor marcador do FC Porto na Liga NOS. Um estatuto inusitado quando restam apenas 10 jornadas por disputar, mas que o lateral-esquerdo explica com a dose de confiança que foi ganhando pelos penáltis marcados e uma atenção extra aos pormenores.





"Sempre procuro a perfeição, estou longe disso, estou em constante evolução e aprendizagem. Faço assistências e bons jogos defensivamente, mas fazia-me falta fazer a diferença nos golos. Marcar penáltis é uma responsabilidade grande, é o momento chave em muitos jogos. Agarrei-me a isso e foquei-me nisso. Os penáltis convertidos deram-me confiança, deram-me gosto marcar. O míster sempre me cobrou essa chegada à frente, sabe que posso fazer a diferença. Estar mais concentrado, ler o jogo melhor e estar bem posicionado para o que sei fazer. Acreditar em mim e depois estar bem posicionado para fazer a diferença", contou o canhoto.Para lá dois oito tentos no campeonato, Telles acrescenta mais dois noutras competições. Entre todos, o brasileiro escolheu "o golo no Bessa como o mais especial". "Pelo contexto todo, numa semana complicada, em que não tínhamos os jogadores todos disponíveis [n.d.r.: Uribe, Marchesín e Luis Díaz sob a alçada disciplinar do clube]. Todos nos atacaram. Precisávamos de vencer e o Bessa é sempre difícil", afirmou, dando de conta de que o momento lhe deu uma confiança extra: "A partir daí o míster disse-me que estava no sítio certo e passei a ter mais confiança. Ao festejar chamei todos, era um golo nosso, contra tudo e contra todos. Era o momento de estarmos juntos."