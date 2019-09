Alex Telles eleito o melhor defesa do mês de agosto

Alex Telles foi eleito o melhor defesa da Liga NOS no mês de agosto, numa votação que juntou todos os treinadores da 1.ª Liga.





O lateral do FC Porto reuniu 15 por cento dos votos e terminou à frente de Rúben Dias, do Benfica, que somou 13,3 por cento, e do colega de equipa Pepe, que obteve 10,37 por cento.