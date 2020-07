Alex Telles entra para a história do Estádio do Dragão... pelo número de assistências

Ao longo destes quatro anos ao serviço do FC Porto, Alex Telles teve nas assistências a sua imagem de marca e é precisamente neste capítulo que entrou já para a história do Estádio do Dragão. Com 38 passes para golo, o lateral-esquerdo brasileiro tornou-se, agora, o jogador que se revelou mais preponderante neste âmbito desde a inauguração do novo reduto portista.

Este dado foi partilhado pelo próprio clube, nas redes sociais, através de uma publicação na qual foi colocada uma fotografia do jogador com uma camisola que fazia referência às 38 assistências. Na conta pessoal, Alex Telles partilhou a mesma imagem e assumiu uma “felicidade inexplicável”. “Conquistar o campeonato e atingir essa marca no Dragão é inesquecível”, apontou o lateral.