Alex Telles entrega máscaras a escola de futebol: «Vamos proteger-nos até que tudo passe»

Alex Telles está há vários anos na Europa, mas, por mais que o tempo passe, não esquece a cidade de Caxias do Sul, de onde é originário. Muito menos num contexto excecional como este, de pandemia.





Por essa razão, o lateral-esquerdo não ficou indiferente ao momento que o seu país atravessa e distribuiu várias máscaras pela escola de futebol que criou, em 2017. Todas as crianças registadas na escola "Gol de Ouro", assim como as suas famílias, tiveram direita a máscara personalizada, com as iniciais "AT".