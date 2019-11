Alex Telles: «Estamos habituados à pressão de ter de vencer»

O FC Porto está obrigado a vencer o Young Boys para manter vivas as esperanças de seguir em frente na Liga Europa, uma pressão que, segundo Alex Telles, é vista como normal quando se joga numa equipa como os dragões."As expectativas são iguais a todos os jogos. Não foge do normal. Independetemente do jogo vimos com o espírito de vencer, queremos sair daqui com o resultado mais positivo possível. A questão de pressão. Num clube como o FC Porto estamos habituados a esta pressão em todas as competições. Entramos sempre para vencer, temos pressão de vencer sempre, amanhã não vai ser diferente. Sabemos que vai ser fundamental. Tivemos resultados menos positivos, mas o futebol é assim, dá-nos a oportunidade de passar. Tudo depende de amanhã. O nosso principal foco é esse jogo de amanhã. Sabemos que é decisivo mas estamos preparados", referiu o lateral.Alex Telles teceu também elogios ao adversário, mas apontou a receita para vencer."Sabemos que são uma equipa que faz muitos golos, mas que também sofre. Temos de ser inteligentes. Temos que estar 100 por cento focados para minimizar os erros e utilizar os erros do adversário para fazer do nosso jogo produtivo", sublinhou.