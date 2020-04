Alex Telles: «Estou a deixar uma marca muito grande na Liga»

Golos, assistências e consistência defensiva. Três caraterísticas que Alex Telles tem mostrado ao longo da última época, colocando-o entre os melhores a jogar em Portugal. Será que há alguém acima dele? O lateral respondeu à pergunta com a humildadade que lhe é reconhecida, numa entrevista concedida ao portal 'Goal'.





"Não me considero o melhor da Liga portuguesa, porque admiro muito o trabalho de todos e aprecio o talento deles. Mas posso dizer que a nível estatístico estou a deixar uma marca muito grande na Liga. Com muita humildade e sacrifício", assumiu o lateral, que não esconde que a relação com o FC Porto foi praticamente amor à primeira vista."Sempre fui um atleta que jogou com o coração. Entrego-me em todos os jogos e treinos. Aqui, em Portugal, encontrei um clube que tem uma mística e uma paixão enorme, e isso fez com que sentisse-me parte do clube. Sinto-me um guerreiro dentro das quatro linhas", frisou Alex Telles.Numa época que tem sido de vários recordes para o brasileiro, há ainda objetivos a cumprir. E há um sonho, o de regressar à seleção do seu país. "Estou constantemente à procura desse sonho [de ser convocado] novamente. Sei que tenho companheiros de altíssimo nível, e isso deixa-me mais exigente e preparado para evoluir todos os dias. Assim poderei estar novamente na lista", explicou.