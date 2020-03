Alex Telles explica como trabalha a equipa de apoio montada pelos dragões

Com os jogadores longe do Olival há mais de uma semana, o FC Porto montou uma equipa de apoio para que nada falte ao grupo orientado por Sérgio Conceição. Em entrevista à rádio brasileira Gaúcha Serra, Alex Telles explicou ao detalhe como funciona esta 'task force' que ajuda a que nenhum elemento do plantel tenha que deixar as suas habitações.





"O FC Porto tem um grupo de apoio sempre disponível para nós jogadores, trazem-nos alimentos a casa, material para treinarmos, para que nada nos falte. Recebemos os treinos numa aplicação, estamos impedidos de ir aos ginásios dos condomínios. Temos de ficar em casa e não sair. O plano chega aos nossos telemóveis e, todos os dias, fazemos o nosso treino em conjunto no horário exato. O FC Porto tem feito um trabalho maravilhoso, com um atendimento e uma disponibilidade impecável, para que nada nos falte nem às nossas famílias, seja alimentação, sejam bens relativos à saúde", contou o camisola 13 dos dragões, que elogiou também a forma como a cidade do Porto está a lidar com o surto do coronavírus."A gente assiste a tudo isto e claro que fica triste com o que está a acontecer, ficamos receosos e com medo do que possa vir, do que possa acontecer. Olhamos pela janela e as ruas estão vazias. Pelo que vejo da cidade do Porto, o comportamento das pessoas tem sido exemplar. O povo português está a fazer o possível para que isto passe, as pessoas estão a ganhar consciência, estão todas no mesmo caminho, só assim é possível ajudar a que o vírus desacelere", frisou Alex Telles.