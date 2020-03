Alex Telles falha Famalicão

Sérgio Conceição já sabe que não poderá contar com um dos intocáveis na deslocação da próxima jornada a casa do Famalicão. O lateral-esquerdo viu um cartão amarelo, aos 34 minutos, e completou uma série de cinco no campeonato.

Para se ter uma ideia da baixa que representará o canhoto brasileiro para a manobra dos dragões, basta dizer que ontem completou o 40º jogo esta temporada no FC Porto. O lateral vive mesmo a melhor época no que a registo de golos diz respeito, tendo para já assinado uma dezena. Mas Sérgio Conceição terá mesmo de descartá-lo na deslocação ao Minho...