Alex Telles faz apelo ao Brasil e avisa: «Sabemos que vai demorar a que tudo isto termine»

Natural de Caxias do Sul, Alex Telles falou na noite de sexta-feira para uma rádio local para explicar como Portugal e a Europa estão a lidar com o surto do coronavírus. O lateral espera que o exemplo vivido por cá, inspire o povo brasileio a lidar melhor com as coisas, apelando a que as pessoas levem tudo isto muito a sério.





"É importante poder falar do que está a acontecer aqui na Europa, para poder alertar não só o Rio Grande do Sul como todo o Brasil. A Europa está à frente do Brasil nesta questão e é importante que todos ajudemos a que o vírus desacelere", começou por dizer o lateral, completando: "Espero que o Brasil esteja preparado para isto. É um apelo que faço para todos os que estejam desse lado: fiquem em casa, evitem contactos físicos, ouçam e respeitam quem diz que isto é sério, tomem todas as providências e cuidem de vocês e das vossas famílias. Cumpram o vosso papel como cidadãos. Sabemos que vai demorar até que tudo isto termine. É um período histórico aquele que estamos vivendo e só vai terminar se todos ajudarem, se todos fizerem o seu papel e consigam ajudar quem está nos hospitais."O trabalho dos profissionais de saúde também mereceu o elogio e a solidariedade de Alex Telles, frisando que é neles que pensa quando lhe apetece passear na rua mas opta por ficar em casa. "Às vezes apetece dar uma volta na rua, mas fica-se receoso, com medo de estar a fazer algo errado, de nos colocarmos em perigo. O povo está solidário. Tenho de falar do trabalho excecional da pessoas da saúde, por vezes a trabalhar em turnos de 48 horas, bem desgastante. O meu abraço e minha total solidariedade para com todos eles, não só em Portugal mas em todo o mundo", referiu o brasileiro, em declarações reproduzidas na Rádio Gaúcha Serra.