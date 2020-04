Alex Telles: «Foi o míster que criou essa família, essa união, decisiva no título»

Alex Telles destacou esta quarta-feira, em mais uma iniciativa da FC Porto TV a congregar jogadores e ex-jogadores dos dragões, o papel primordial de Sérgio Conceição na conqusita do título de 2017/18, desde logo pela confiança transmitida a um grupo praticamente sem reforços, com a exceção de Vaná. A chave esteve no espírito de grupo.





"Lembro-me que no início ele disse que não contava com reforços, que confiava muito em quem estava, nos que tinham regressado. Quem retornou queria mostrar o que valia e nós, que já lá estávamos, queríamos demonstrar o mesmo e conquistar títulos. Desde a primeira semana que o míster nos passou muita confiança, foi um líder, ele que já conhecia a casa, passou a mística a cada um. Cada treino era algo que fazia muita diferença no jogo. Ele criou essa família, essa grande união, que foi decisiva no título", referiu o lateral-esquerdo.A preponderância dessa mensagem, em relação à ausência de reforços, foi igualmente destacada por Herrera e Ricardo Pereira. " O mais importante foi a confiança que o míster transmitiu. Nunca falou que queria reforços, que não podia fazer uma boa época com os emprestados e com os que estavam no plantel. Sempre passou confiança de que o Marega, o Ricardo e outros, que tinham voltado, iam ser importantes. Sempre transmitiu que não precisava de reforços, que tinha os jogadores que queria para fazer uma boa época", referiu o mexicano, coadjuvado na mesma ideia pelo lateral português: "Nem todos os jogadores tinham mostrado o que valiam, queriam mostrar mais, eu pessoalmente queria impor-me. Isso deu mais motivação a cada um e ao grupo para dar uma chapada de luva branca a muitos que não acreditavam em nós."